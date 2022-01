Santa Marinella, si barrica in casa e minaccia il suicidio: paura in via Giusti (Di martedì 18 gennaio 2022) Santa Marinella – Momenti di paura a Santa Marinella, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia per un delicatissimo intervento. Gli uomini della Bonifazi, infatti, sono giunti in via Giusti per un tentato suicidio. Una giovane donna si era barricata in casa e minacciava di togliersi la vita. Ma la situazione si è risolta al meglio: la giovane ha infatti aperto la porta permettendo ai soccorritori di entrare in casa e ha desistito dall’idea di suicidarsi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinellailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022)– Momenti di, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia per un delicatissimo intervento. Gli uomini della Bonifazi, infatti, sono giunti in viaper un tentato. Una giovane donna si erata inva di togliersi la vita. Ma la situazione si è risolta al meglio: la giovane ha infatti aperto la porta permettendo ai soccorritori di entrare ine ha desistito dall’idea di suicidarsi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...

