Sanremo 2022, pubblicate le prime foto della scenografia: come sarà il palco dell’Ariston (Di martedì 18 gennaio 2022) Nei giorni scoris Amadeus ha sciolto le riserve e comunicato i nomi dei ventidue ‘Big’ che prenderanno parte al prossimo Festival si Sanremo che si terrà dal 1 al 5 febbraio prossimo. Sul palco dell’Ariston saliranno Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood & Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7even, Dargen D’Amico, Gianni Morandi E ancora Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e HU, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Ana Mena. A loro andranno aggiunti due artisti che verranno scelti nella serata del 15 dicembre dedicata a ‘Sanremo Giovani’ che Rai1 proporrà in prima serata insieme a RaiPlay e Radio2. Sanremo 2022, svelate le prime foto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Nei giorni scoris Amadeus ha sciolto le riserve e comunicato i nomi dei ventidue ‘Big’ che prenderanno parte al prossimo Festival siche si terrà dal 1 al 5 febbraio prossimo. Sulsaliranno Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood & Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7even, Dargen D’Amico, Gianni Morandi E ancora Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e HU, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Ana Mena. A loro andranno aggiunti due artisti che verranno scelti nella serata del 15 dicembre dedicata a ‘Giovani’ che Rai1 proporrà in prima serata insieme a RaiPlay e Radio2., svelate le...

Advertising

RollingStoneita : #Amadeus l’ha annunciato al Tg1: «Saranno protagonisti assoluti della prima serata». La band, in collegamento da Lo… - Agenzia_Ansa : 'Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto… - enpaonlus : Enpa di Sanremo: il cagnolone Sparkly cerca una nuova famiglia - - Giu_ggiola : RT @Sanremo__2022: +++COMINCIANO OGGI PER LA 1°VOLTA LE PROVE ALL'ARISTON PER ALCUNI BIG DI SANREMO 2022+++ - CSAPiemonte : RT @Agenzia_Ansa: 'Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene,… -