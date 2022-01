San Sebastiano 2022: niente panellini. La Misericordia dona buoni spesa alle famiglie (Di martedì 18 gennaio 2022) buoni spesa per le famiglie in difficoltà al posto del tradizionale pane benedetto. È così che il Coordinamento Misericordie dell’Area Fiorentina ha scelto di celebrare il 20 gennaio, giorno di San Sebastiano, patrono della Misericordia e dei sofferenti. In seguito alla pandemia, invece di donare ai fiorentini i consueti panellini benedetti, per la prima volta quest’anno le Misericordie del territorio metteranno a disposizione delle famiglie più bisognose dei buoni con cui fare la spesa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022)per lein difficoltà al posto del tradizionale pane benedetto. È così che il Coordinamento Misericordie dell’Area Fiorentina ha scelto di celebrare il 20 gennaio, giorno di San, patrono dellae dei sofferenti. In seguito alla pandemia, invece dire ai fiorentini i consuetibenedetti, per la prima volta quest’anno le Misericordie del territorio metteranno a disposizione dellepiù bisognose deicon cui fare laL'articolo proviene da Firenze Post.

