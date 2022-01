Sampdoria, l’Inter punta Thorsby ma c’è anche il Watford: la situazione (Di martedì 18 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: Thorsby è al centro di diverse voci di mercato, tra l’Inter e il Watford di Ranieri Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, è uno dei pochi calciatori da cui il club blucerchiato potrebbe ricavare una plusvalenza piena. Arrivato a parametro zero dall’Herenveen, Thorsby ha gli occhi dell’Inter puntati addosso. Ma non solo. Il norvegese ha caratteristiche che piacciono molto a Simone Inzaghi, ma l’Inter deve prima capire quali altre mosse riguarderanno il suo centrocampo in uscita (Sensi verso la Sampdoria e anche Vecino in uscita). A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non c’è solo l’Inter. Il Watford ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Calciomercatoè al centro di diverse voci di mercato, trae ildi Ranieri Morten, centrocampista della, è uno dei pochi calciatori da cui il club blucerchiato potrebbe ricavare una plusvalenza piena. Arrivato a parametro zero dall’Herenveen,ha gli occhi delti addosso. Ma non solo. Il norvegese ha caratteristiche che piacciono molto a Simone Inzaghi, madeve prima capire quali altre mosse riguarderanno il suo centrocampo in uscita (Sensi verso laVecino in uscita). A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non c’è solo. Ilha ...

