Sampdoria | Lanna |  «Ci trascinino i veterani | ecco cosa ho chiesto»

(Di martedì 18 gennaio 2022) Marco, presidente della, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro la Juventus Marco, presidente della, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro la Juventus.le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. DICHIARAZIONI – «Deve essere una partita come tutte le altre, in panchina ci sarà l’allenatore della Primavera insieme a Palombo. Sarà una bella vetrina e dovremo provarci. I ragazzi sanno che affrontiamo una grande squadra ma possono far vedere il loro valore. Credo che tutti i giocatori di esperienza come Quagliarella, Candreva ed Ekdal sono quelli che possono trascinare. A loro hounità e aiuto. Perché ci sono tanti giovani che possono andare in difficoltà. Sono fondamentali. Anche da Rincon ci aspettiamo ...

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Juventus-Sampdoria: "E' una partita come le altre, anche se è una serata particolare. In panchina ci sarà l'allenatore della Primavera insieme a Palombo. Sarà una bella vetrina e dovremo provarci. I ragazzi sanno che affrontiamo una grande squadra ma possono far vedere il loro valore. Credo che tutti i giocatori di esperienza come Quagliarella, Candreva ed Ekdal sono quelli che possono trascinare. A loro ho chiesto unità e aiuto. Perché ci sono tanti giovani che possono andare in difficoltà. Sono fondamentali. Anche da Rincon ci aspettiamo molto."