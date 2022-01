Salvatore Schillaci: carriera e vita privata di Totò, l’ex attaccante della nazionale di Italia ‘90 (Di martedì 18 gennaio 2022) Totò Schillaci è un ex calciatore, ricordato soprattutto per le sue prodezze durante i mondiali di Italia ’90, in cui fu il capocannoniere e arrivò secondo nella classifica del Pallone d’Oro, alle spalle di Lothar Matthäus. Totò Schillaci: biografia e vita privata Savatore detto Totò Schillaci è nato a Palermo il 1°dicembre 1964, ha due fratelli che condividono la sua stessa passione, il calcio. Entrambi i fratelli hanno giocato a calcio, Giovanni, il più giovane, da ragazzo fece un provino per la Juventus, mentre Giuseppe nella stagione 1990/1991 giocò nella Fermana, squadra che ad oggi milita in Serie C. della vita privata di Totò ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022)è un ex calciatore, ricordato soprattutto per le sue prodezze durante i mondiali di’90, in cui fu il capocannoniere e arrivò secondo nella classifica del Pallone d’Oro, alle spalle di Lothar Matthäus.: biografia eSavatore dettoè nato a Palermo il 1°dicembre 1964, ha due fratelli che condividono la sua stessa passione, il calcio. Entrambi i fratelli hanno giocato a calcio, Giovanni, il più giovane, da ragazzo fece un provino per la Juventus, mentre Giuseppe nella stagione 1990/1991 giocò nella Fermana, squadra che ad oggi milita in Serie C.di...

