Salto con gli sci, l’Italia rinuncia alla terza quota maschile per Pechino 2022! Confermati gli altri pettorali (Di martedì 18 gennaio 2022) Archiviato ufficialmente il periodo di qualificazione olimpica per i Giochi di Pechino 2022, sta entrando nel vivo in queste ore il processo che porterà poi alla riallocazione delle quote lasciate vacanti dai vari Comitati Olimpici Nazionali nelle discipline che faranno parte del programma a cinque cerchi in Cina. Per quanto riguarda il Salto con gli sci, l’Italia si è guadagnata il diritto di schierare due donne e tre uomini grazie ai risultati ottenuti nell’ultimo biennio tra Coppa del Mondo e Grand Prix. Quest’oggi però, dopo aver inizialmente confermato tutte le quote nella giornata di ieri, la selezione tricolore ha deciso di rinunciare alla terza quota maschile. Invariato in ogni caso il numero di competizioni in cui sarà ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Archiviato ufficialmente il periodo di qualificazione olimpica per i Giochi di2022, sta entrando nel vivo in queste ore il processo che porterà poiriallocazione delle quote lasciate vacanti dai vari Comitati Olimpici Nazionali nelle discipline che faranno parte del programma a cinque cerchi in Cina. Per quanto riguarda ilcon gli sci,si è guadagnata il diritto di schierare due donne e tre uomini grazie ai risultati ottenuti nell’ultimo biennio tra Coppa del Mondo e Grand Prix. Quest’oggi però, dopo aver inizialmente confermato tutte le quote nella giornata di ieri, la selezione tricolore ha deciso dire. Invariato in ogni caso il numero di competizioni in cui sarà ...

