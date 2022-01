Advertising

settvvallo : ??Salerno, blitz contro i corrieri della droga a domicilio: 24 arresti - ant_boemio : RT @mattinodinapoli: Salerno, blitz contro i corrieri della droga a domicilio: 24 arresti - maraferrara1 : RT @mattinodinapoli: Salerno, blitz contro i corrieri della droga a domicilio: 24 arresti - mattinodinapoli : Salerno, blitz contro i corrieri della droga a domicilio: 24 arresti - aSalerno_it : #salerno Blitz all'alba, cocaina e crack dal clan di Pagani: 24 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno blitz

La Guardia di Finanza diha sequestrato 57 tonnellate di pellet per il riscaldamento privo dei requisiti di sicurezza nei confronti di un'impresa del Vallo di Diano. IlNel corso dell'operazione, i militari ...Ha avuto luogo anche in provincia di Napoli il, ad opera dei carabinieri del comando provinciale di, per l'esecuzione stamane di 24 misure cautelari . Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale salernitano su richiesta della ...Operazione dei carabinieri nelle province di Salerno, Napoli e Cosenza. I pusher, attivi a Pagano e in latri comuni del Salernitano, consegnavano cocaina e crack a domicilio ...Coinvolto un uomo di Scalea. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio ...