Salernitana: sale il numero dei positivi al Covid-19 (Di martedì 18 gennaio 2022) Il numero di casi totali di Coronavirus nel gruppo squadra sala a sette Piove sul bagnato per la salernitana. Dopo la sconfitta a tavolino per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 18 gennaio 2022) Ildi casi totali di Coronavirus nel gruppo squadra sala a sette Piove sul bagnato per la. Dopo la sconfitta a tavolino per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

GazzettinoL : Per la Salernitana la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione (adesso è ultima con 10 punti in classifica… - 100x100Napoli : Sale il numero dei positivi nella Salernitana - fantapiu3 : #Salernitana: nuova positività all’interno del gruppo squadra #fantacalcio #campionato #calciomercato… - sportli26181512 : Salernitana-Lazio LIVE: emergenza per Colantuono, 6 positivi in squadra: Emergenza per la Salernitana, impegnata al… - cn1926it : UFFICIALE – #Salernitana, sale il numero dei positivi: la nota del club -