Salernitana, il primo colpo dell'era Sabatini arriva dalla B: trattativa ai dettagli

Walter Sabatini batte il primo colpo. L'ex direttore sportivo di Roma e Inter, ora d.s. della Salernitana ha infatti chiuso il primo acquisto dell'era Iervolino. In arrivo dalla Serie B il nuovo portiere per il club granata. Luigi Sepe, portiere del Parma

Trattativa ai dettagli con il Parma per il prestito, con diritto di riscatto, del portiere Luigi Sepe. Sepe infatti questa stagione aveva perso il posto da titolare ai danni di Gigi Buffon. Un portiere di assoluta affidabilità ed esperienza alla corte di Colantuono. In Serie A Sepe ha totalizzato 140 presenze complessive con le maglie di Napoli, Empoli e Parma.

