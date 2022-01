Salario minimo, Orlando: "Urgente porre questione a parti sociali" (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gennaio 2022 "Rispetto al Salario minimo è Urgente porre la questione alle parti sociali, domani ci sarà un primo passaggio e condivideremo questo lavoro. Il passaggio parlamentare che è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gennaio 2022 "Rispetto allaalle, domani ci sarà un primo passaggio e condivideremo questo lavoro. Il passaggio parlamentare che è ...

