Sabaudia | nominati i direttori scientifici dei due spazi museali della città

(Di martedì 18 gennaio 2022)– Sono statii duedeglidi: Giulia Sirgiovanni per il Museo del Mare eCosta “Marcello Zei” e Mariella Pasotto per il Museo Emilio Greco. Entrambe hanno già ricoperto il ruolo dando un forte contributo allo sviluppo dei due centri, rendendoli sempre più vivi e partecipati da cittadini e turisti; grande attenzione è stata rivolta particolarmente ad alunni e studenti delle scuole del territorio, con i quali le due direttrici hanno voluto instaurare un rapporto diretto volto a fare dei due museidi aggregazione e centri ludico-didattici. “Sono lieta di dare un seguito all’impostazione didattica e scientifica sin ora ...

Advertising

LatinaCorriere : Sabaudia, nominati i direttori scientifici di due musei - - infotemporeale : Sabaudia / Nominati i due direttori scientifici degli spazi museali cittadini -

Ultime Notizie dalla rete : Sabaudia nominati

Il Faro Online

SABAUDIASono stati nominati i due direttori scientifici degli spazi museali di Sabaudia: Giulia Sirgiovanni per il Museo del Mare e della Costa Marcello Zei e Mariella Pasotto per il Museo ...Nominate Giulia Sirgiovanni per il Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei” e Mariella Pasotto per il Museo Emilio Greco.