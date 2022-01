Sabatini su Eder, ex Inter L’attaccante ha detto sì (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sabatini quest’oggi vedrà il presidente Danilo Iervolino per chiudere le prime trattative di mercato. Un summit propedeutico all’arrivo dei rinforzi necessari alla Salernitana per affrontare il proibitivo impegno rappresentato dal derby contro il Napoli con una rosa quantomeno dignitosa.L’ultima idea è L’attaccante Eder r del San Paolo.L’attaccante italo-brasiliano gode ancora di un ottimo rapporto con Walter Sabatini per via dei suoi trascorsi all’Inter e allo Jiangsu Suning. L’ex nazionale azzurro sarebbe anche disposto a liberarsi pur di tornare in Italia e tentare l’impresa in Serie A con la Salernitana. non solo sepe L’arrivo del portiere Luigi Sepe (nella foto) è ormai cosa fatta. Dopo aver trascorso in naftalina i primi sei mesi stagionali, il pipelet partenopeo tornare a ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 gennaio 2022)quest’oggi vedrà il presidente Danilo Iervolino per chiudere le prime trattative di mercato. Un summit propedeutico all’arrivo dei rinforzi necessari alla Salernitana per affrontare il proibitivo impegno rappresentato dal derby contro il Napoli con una rosa quantomeno dignitosa.L’ultima idea èr del San Paolo.italo-brasiliano gode ancora di un ottimo rapporto con Walterper via dei suoi trascorsi all’e allo Jiangsu Suning. L’ex nazionale azzurro sarebbe anche disposto a liberarsi pur di tornare in Italia e tentare l’impresa in Serie A con la Salernitana. non solo sepe L’arrivo del portiere Luigi Sepe (nella foto) è ormai cosa fatta. Dopo aver trascorso in naftalina i primi sei mesi stagionali, il pipelet partenopeo tornare a ...

