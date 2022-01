(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “duein cui le nostre Società hanno combattuto quotidianamente contro la pandemia, anteponendo l'amore per il Gioco di ogni singolo tesserato alle durissime sfide e limitazioni imposte dalla pandemia, siamo finalmente nella condizione di pubblicare unche non allenta ledi contenimento della pandemia, ma lesensibilmente nell'interesse di ogni nostro Club. Questo passo è stato possibilealla scelta di Fir e di tutte le sue Società di abbracciare da subito la campagna vaccinale e di credere con forza in un approccio pro-scienza, in linea con lee le indicazioni adottate dal Governo". Sono le parola di Marzio, Presidente della Federazione Italiana ...

TV7Benevento : Rugby: Innocenti, 'dopo 2 anni nuovo protocollo che semplifica misure grazie a vaccinazione'... -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Innocenti

Il Sannio Quotidiano

Marzio, Presidente della Federazione Italiana, ha dichiarato: " Dopo due anni in cui le nostre Società hanno combattuto quotidianamente contro la pandemia, anteponendo l'amore per il ...TREVISO - L'Italia delsi appresta ad affrontare il suo 23° torneo Sei nazioni con l'ottavo commissario tecnico ... come auspicato dal presidente della Fir Marzioquando l'ha presentato ...Roma, 18 gen. “Dopo due anni in cui le nostre Società hanno combattuto quotidianamente contro la pandemia, anteponendo l'amore per il Gioco di ogni singolo tess ...TREVISO - L’Italia del rugby si appresta ad affrontare il suo 23° torneo Sei nazioni con l’ottavo commissario tecnico straniero. Kieran Crowley, 60 anni, neozelandese come Johnstone ...