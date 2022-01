Roma zona San Paolo: ora puoi mangiare il risotto passeggiando (Di martedì 18 gennaio 2022) Arriva Kikky con il “risotto da passeggio” Il punto vendita situato a Roma in zona San Paolo (in via Chiabrera) consente di ordinare e gustare in soli 4 minuti un autentico risotto all’italiana! Com’è possibile? L’innovativa formula di Kikky è resa possibile dall’impiego di macchine che consentono di poter sfornare centinaia di piatti ogni ora negli spazi che hanno aperto da poche settimane con la formula del Delivery e del Take Away. Nel locale di via Chiabrera, con 10 coperti al bancone, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, il “risotto da passeggio” è servito con vaschetta e posate per esser consumato on the road. “Siamo convinti che il risotto possa diventare un’alternativa al mondo del fast food, una ulteriore opzione tra pizza, hamburger, piadine e cibo ... Leggi su funweek (Di martedì 18 gennaio 2022) Arriva Kikky con il “da passeggio” Il punto vendita situato ainSan(in via Chiabrera) consente di ordinare e gustare in soli 4 minuti un autenticoall’italiana! Com’è possibile? L’innovativa formula di Kikky è resa possibile dall’impiego di macchine che consentono di poter sfornare centinaia di piatti ogni ora negli spazi che hanno aperto da poche settimane con la formula del Delivery e del Take Away. Nel locale di via Chiabrera, con 10 coperti al bancone, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, il “da passeggio” è servito con vaschetta e posate per esser consumato on the road. “Siamo convinti che ilpossa diventare un’alternativa al mondo del fast food, una ulteriore opzione tra pizza, hamburger, piadine e cibo ...

