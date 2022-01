Roma, Olsen verso un nuovo prestito: c’è l’Aston Villa (Di martedì 18 gennaio 2022) Robin Olsen, di proprietà della Roma, è pronto ad un nuovo prestito: il portiere svedese andrà all’Aston Villa Il portiere, di proprietà della Roma, Robin Olsen è pronto ad un nuovo prestito. Lo svedese è, infatti, vicino ad andare all‘Aston Villa. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, sarebbe un’esplicita richiesta di Steven Gerrard per avere un alternativa d’esperienza a Martinez. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Robin, di proprietà della, è pronto ad un: il portiere svedese andrà alIl portiere, di proprietà della, Robinè pronto ad un. Lo svedese è, infatti, vicino ad andare all‘Aston. Secondo quanto riferito da Fabriziono, sarebbe un’esplicita richiesta di Steven Gerrard per avere un alternativa d’esperienza a Martinez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

