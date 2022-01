Roma, morte ‘Diabolik’: la guerra mafiosa tra bande italo-albanesi, 27 arresti (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, importante operazione dei Carabinieri che smantellano due organizzazioni criminali in guerra tra loro. Una vicenda collegata a quella di ‘Diabolik’, l’ultrà laziale assassinato al Parco degli Acquedotti (collegata a sua volta a quella di un altro omicidio, quello di Simone il passerotto a Torvaianica), con i militari che hanno ricostruito nel dettaglio il conflitto esistente tra le due bande italo albanesi. In tutto 27 persone sono finite in arresto. Mafia a Roma, smantellate due organizzazioni criminali italo-albanesi: 27 arresti Le accuse sono svariate: traffico di droga aggravato dal metodo mafioso, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. Sono stati i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 gennaio 2022), importante operazione dei Carabinieri che smantellano due organizzazioni criminali intra loro. Una vicenda collegata a quella di, l’ultrà laziale assassinato al Parco degli Acquedotti (collegata a sua volta a quella di un altro omicidio, quello di Simone il passerotto a Torvaianica), con i militari che hanno ricostruito nel dettaglio il conflitto esistente tra le due. In tutto 27 persone sono finite in arresto. Mafia a, smantellate due organizzazioni criminali: 27Le accuse sono svariate: traffico di droga aggravato dal metodo mafioso, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. Sono stati i ...

