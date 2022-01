Roma: la Polizia Locale in festa celebra San Sebastiano, il patrono dei vigili urbani (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Ricorre oggi la festa di San Sebastiano, martire, patrono delle Polizie Locali d’Italia. Nella Capitale le celebrazioni hanno avuto inizio alle ore 09.30, con l’omaggio della Polizia Locale di Roma al proprio Santo protettore attraverso la cerimonia solenne dell’ “Alzabandiera”, svoltasi presso il Comando Generale, alla presenza della Banda Musicale in uniforme storica che ha eseguito l’Inno Nazionale. A seguire, alle ore 11.00, il Cappellano del Corpo, Padre Massimo Cocci, ha celebrato la Santa Messa nella suggestiva cornice della basilica di San Sebastiano fuori le Mura, alla presenza dei rappresentanti del Corpo e delle Istituzioni. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022)– Ricorre oggi ladi San, martire,delle Polizie Locali d’Italia. Nella Capitale lezioni hanno avuto inizio alle ore 09.30, con l’omaggio delladial proprio Santo protettore attraverso la cerimonia solenne dell’ “Alzabandiera”, svoltasi presso il Comando Generale, alla presenza della Banda Musicale in uniforme storica che ha eseguito l’Inno Nazionale. A seguire, alle ore 11.00, il Cappellano del Corpo, Padre Massimo Cocci, hato la Santa Messa nella suggestiva cornice della basilica di Sanfuori le Mura, alla presenza dei rappresentanti del Corpo e delle Istituzioni. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

