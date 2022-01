Roma, donna di 41 anni trovata morta in casa (Di martedì 18 gennaio 2022) Una donna di 41 anni è stata trovata morta in casa nel pomeriggio in zona San Paolo, a Roma. Sul posto è intervenuto il personale del 118 in seguito a una segnalazione. Sul posto sono accorse autoradio, volanti, la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile. Sono in corso le indagini del commissariato San Paolo e della Squadra Mobile per chiarire le cause della morte. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) Unadi 41è statainnel pomeriggio in zona San Paolo, a. Sul posto è intervenuto il personale del 118 in seguito a una segnalazione. Sul posto sono accorse autoradio, volanti, la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile. Sono in corso le indagini del commissariato San Paolo e della Squadra Mobile per chiarire le cause della morte. L'articolo proviene da Italia Sera.

