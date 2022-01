Roma, dall’assenza di autorizzazioni, agli animali in vetrina: l’Oipa sanziona 30 pet shop (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Durante controlli condotti dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Roma, sono stati scoperti e contestati illeciti amministrativi per circa 140mila euro in trenta negozi che vendono animali d’affezione: cani, gatti, conigli, furetti, uccelli. E’ quanto rende noto l’Oipa spiegando che l’operazione “Pet shop” ha impegnato gli agenti dell’Oipa per circa dieci mesi e ha portato all’accertamento di numerose violazioni delle normative in materia di vendita di animali, attività consentita dalla legge ma regolamentata dalla normativa regionale e regolamenti comunali. I controlli dell’Oipa si svolgono in tutta Italia. “Le violazioni contestate – spiega l’Oipa – vanno ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022)– Durante controlli condotti dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione(Oipa) di, sono stati scoperti e contestati illeciti amministrativi per circa 140mila euro in trenta negozi che vendonod’affezione: cani, gatti, conigli, furetti, uccelli. E’ quanto rende notospiegando che l’operazione “Pet” ha impegnato gli agenti delper circa dieci mesi e ha portato all’accertamento di numerose violazioni delle normative in materia di vendita di, attività consentita dalla legge ma regolamentata dalla normativa regionale e regolamenti comunali. I controlli delsi svolgono in tutta Italia. “Le violazioni contestate – spiega– vanno ...

Advertising

GabriellaBargh1 : RT @Animal_Genocide: Dall’assenza di autorizzazioni a cani, gatti e non solo in vetrina: sanzioni per 140mila euro a 30 negozi per animali… - anaid1958 : RT @Animal_Genocide: Dall’assenza di autorizzazioni a cani, gatti e non solo in vetrina: sanzioni per 140mila euro a 30 negozi per animali… - EdiPrevis : RT @Animal_Genocide: Dall’assenza di autorizzazioni a cani, gatti e non solo in vetrina: sanzioni per 140mila euro a 30 negozi per animali… - sfanculin : RT @Animal_Genocide: Dall’assenza di autorizzazioni a cani, gatti e non solo in vetrina: sanzioni per 140mila euro a 30 negozi per animali… - valezuppina : RT @Animal_Genocide: Dall’assenza di autorizzazioni a cani, gatti e non solo in vetrina: sanzioni per 140mila euro a 30 negozi per animali… -