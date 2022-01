Roberta Metsola | vita privata | biografia | chi è | lavoro | marito | figli e curiosità sul nuovo Presidente del Parlamento Europeo

Advertising

berlusconi : Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L’abbiamo sostenuta con co… - virginiaraggi : Congratulazioni a Roberta #Metsola, eletta oggi presidente del Parlamento europeo. Un incarico di grande prestigio… - ilpost : Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo - Pollydolce : Roberta Metsola: vita privata, biografia, chi è, lavoro, marito, figli e curiosità sul nuovo Presidente del Parlame… - Guarda82180840 : RT @Moonlightshad1: Alla radio ho sentito che la nuova presidente del parlamento europeo Roberta Metsola, conservatrice di destra è antiabo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Metsola

STRASBURGO - L'eurodeputata maltese e membro del Ppeè stata eletta, al primo turno, presidente del Parlamento europeo . I voti favorevoli persono stati 458. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e nulle sono state ..."Sarà un piacere lavorare insieme per un'Unione Europea più coesa e più solidale". Palazzo Chigi si congratula con, eletta stamani come nuova Presidente del Parlamento Europeo, "un'istituzione centrale per il futuro dell'Europa". E' il messaggio divulgato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ...La maltese Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo. La candidata del Ppe è stata eletta presidente al primo turno, oggi a Strasburgo, con 458 voti. 'La prima cosa che vorrei fare ...Roberta Metsola è stata eletta presidente del Parlamento europeo con 458 voti. L’eurodeputata maltese del Ppe ha avuto la ...