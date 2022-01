Roberta Metsola presidente del Parlamento europeo | Di Maio | “Congratulazioni | la sua guida sarà cruciale”

(Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – “Vivissime, nuovadelLa suae la sua determinazione saranno cruciali per rispondere al meglio ai bisogni dei nostri cittadini. Sarò lieto di lavorare con lei per il futuro dell’Ue”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di(foto). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

berlusconi : Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L’abbiamo sostenuta con co… - ilpost : Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo - virginiaraggi : Congratulazioni a Roberta #Metsola, eletta oggi presidente del Parlamento europeo. Un incarico di grande prestigio… - SabrinaLuise8 : RT @Europarl_IT: ???? Roberta Metsola (PPE, Malta) è stata eletta Presidente del Parlamento europeo al primo turno con 458 voti. @RobertaMet… - BertaIsla : RT @giuliocavalli: Noto strepiti di giubilo per l'elezione di Roberta Metsola al Parlamento europeo perfino da presunti progressisti. Facci… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Metsola

La nuova presidente del Parlamento europeo è, candidata del Ppe. L'eurodeputata maltese è stata eletta, al primo turno con 458 voti. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e nulle sono state 74, i voti espressi sono ...'L'elezione dialla presidenza del Parlamento Europeo è una bellissima notizia, anche alla luce del suo forte legame con l'Italia. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, è certamente ...Non poteva auspicarsi un compleanno migliore Roberta Metsola . La politica maltese, 43 anni oggi, è la nuova presidente del Parlamento ...Ecco chi è la nuova presidente del Parlamento Europeo per i prossimi due anni e mezzo, eletta oggi per succedere a David Sassoli ...