Roberta Metsola presidente del Parlamento europeo. C'è l'accordo per il dopo Sassoli (Di martedì 18 gennaio 2022) Roberta Metsola, deputata maltese del Ppe, oggi dovrebbe succedere a David Sassoli come presidente del Parlamento europeo, dopo che i gruppi dei popolari, socialisti e liberali ieri hanno trovato un accordo sulla spartizione degli incarichi e alcune priorità per la seconda metà della legislatura. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio con un tweet del gruppo dei Socialisti&Democratici, che aveva minacciato di non votare Metsola se non avesse ricevuto garanzie, compreso il suo rafforzamento nella struttura amministrativa del Parlamento: "Abbiamo raggiunto un accordo con il Ppe e Renew per assicurare una maggioranza di lavoro stabile fino alle elezioni del 2024: forte rappresentazione istituzionale per ...

