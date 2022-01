Roberta Metsola (Ppe) nuovo presidente del Parlamento europeo

Advertising

berlusconi : Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L’abbiamo sostenuta con co… - ilpost : Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo - virginiaraggi : Congratulazioni a Roberta #Metsola, eletta oggi presidente del Parlamento europeo. Un incarico di grande prestigio… - infoitinterno : Chi è Roberta Metsola, la nuova (e più giovane) presidente del Parlamento Ue - flaviotiravento : RT @ChanceGardiner: Fingete stupore Roberta Metsola, la nuova Presidente del Parlamento Europeo che sostituisce il turbo-europeista Sasso… -

È la più giovane presidente del Parlamento europeo e a terza donna a ricoprire l'incarico dopo le francesi Simone Veil e Nicole Fontaine.,maltese, succede a David Sassoli nel giorno in cui compie 43 anni. E il suo pensiero va subito al predecessore recentemente scomparso. 'Lavorerò e farò del mio meglio, come presidente ...rappresentava il Partito popolare e ha avuto il sostegno di tutta la parte destra del Parlamento europeo , sia l'estrema destra sia quella conservatric e che hanno posizioni politiche ...La maltese Roberta Metsola, candidata del Ppe, è stata eletta presidente del Parlamento europeo al primo turno, oggi a Strasburgo, con 458 voti.Roberta Metsola viene da Malta, unico paese dell'Ue dove l'aborto è vietato in ogni occasione. Scelta che Metsola ha difeso più volte.