Roberta Metsola Ppe eletta presidente del Parlamento europeo

Advertising

virginiaraggi : Congratulazioni a Roberta #Metsola, eletta oggi presidente del Parlamento europeo. Un incarico di grande prestigio… - antoniospadaro : Auguri a Roberta #Metsola @RobertaMetsola , eletta Presidente del Parlamento Europeo ????. Un’altra alunna dei… - myrtamerlino : Ursula Von Der Leyen: Presidente della Commissione europea Christine Lagarde: Presidente della BCE Roberta… - NEG_Zone : 'Coloro che cercano di distruggere l'Europa, che minacciano donne e cittadini Lgbt e lo stato di diritto sappiano c… - dania1964 : RT @Moonlightshad1: Alla radio ho sentito che la nuova presidente del parlamento europeo Roberta Metsola, conservatrice di destra è antiabo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Metsola

L'eurodeputata maltese del Ppe,, è stata eletta presidente del Parlamento europeo con 458 voti. Una maggioranza schiacciante (la maggioranza assoluta era di 309 voti). I votanti sono ...Statement of H. Em. Card. Jean - Claude Hollerich, President of the Commission of the Bishops Conferences of the European Union, on the election ofas President of the European Parliament on Tuesday 18 January 2022. - - 'On behalf of the Bishops of the European Union, I would like to express my sincere congratulations to...L'eurodeputata maltese è la più giovane ad essere eletta nella carica che è stata sino a qualche giorno fa di David Sassoli ...Quali sono le posizioni della politica maltese sull'aborto che hanno fatto molto discutere, chi è il marito dell'avvocata e quanti figli hanno.