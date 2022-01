Roberta Metsola la neopresidente del Parlamento europeo nota per le sue posizioni antiabortiste

Advertising

Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo. Congratulazioni a Roberta #Metsola, eletta oggi presidente del Parlamento europeo. Un incarico di grande prestigio. Roberta #Metsola nuova presidente del #ParlamentoUe: "Cogliere i vantaggi dell'#economia #digitale". Roberta Metsola, neo eletta presidente del Parlamento Europeo, è tristemente nota per le sue convinzioni antiabortiste.

La nuova presidente del Parlamento europeo è, eurodeputata maltese e membro del partito popolare europeo. Eletta al primo turno con 458 voti su 690 e succeduta a David Sassoli,- di 43 anni - è un nome divisivo per l'...'La prima cosa che vorrei fare da presidente è raccogliere l'eredità lasciata da David Sassoli, era un combattente per l'Europa'. Così la neo eletta presidente del Parlamento europeo,, nel suo discorso di insediamento. sat/gtr/Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla neo-eletta presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. "L'Italia guarda con immutata fiducia al ruolo ...“Le mie posizioni sull’aborto saranno quelle del Parlamento europeo che ora rappresento. I voti espressi in precedenza facevano riferimento a posizioni di carattere nazionale. Io non voterò più su tem ...