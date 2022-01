(Di martedì 18 gennaio 2022), ladel, è un’avvocata maltese del Partit Nazzjonalista, sposata con un finlandese, Ukko. Nata il 18 gennaio 1979 (oggi è il suo compleanno), ha studiato all’Università di Malta per poi frequentare il College of Europe di Bruges, nelle Fiandre, culla dell’élite comunitaria. Da studentessa, quando si chiamavaTedesco Triccas, è stata attiva nell’associazionismo, diventando segretario generale dell’organizzazione degli Studenti europei democratici, nel 2002-2003. Via social spiega di aver passato “anni” a fare “attivamente campagna” per l’adesione di Malta all’Ue, che è arrivata nel 2004. La stampa maltese riporta che lei e Ukko si sono conosciuti quando erano studenti e che uno dei ...

berlusconi : Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L’abbiamo sostenuta con co… - ilpost : Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo - you_trend : ?? #BREAKING ???? Europarlamento: la maltese Roberta #Metsola (PPE) è eletta presidente con 458 voti - raffaeledegni1 : RT @SabriPignedoli: Roberta Metsola, 43 anni, è stata eletta presidente del Parlamento europeo, la più giovane di sempre. Un’altra donna ai… - qnazionale : Roberta Metsola, chi è la nuova presidente del Parlamento europeo. 'Onorerò Sassoli' -

Su Huffington Post Italia si scrive: "I Radicali chiedono espressamente di non votare, maltese, esponente del Ppe, di fede politica conservatrice e soprattutto convinta anti - ...Da eurodeputata della commissione Libertà Civili ha lavorato sul dossier immigrazione, sostenendo la necessità di un meccanismo per la redistribuzione dei richiedenti asilo e sul report contro l'...Nata nel 1979, l’eurodeputata maltese è la persona più giovane della storia a ricoprire questo incarico, tuttavia è stata spesso criticata per le sue posizioni antiabortiste e conservatrici: chi è Rob ...“Grazie, membri del Parlamento Europeo, colleghi eurodeputati. Lavorerò e farò del mio meglio, come presidente del Parlamento, per raccogliere l’eredità di David Sassoli, che è stato un combattente pe ...