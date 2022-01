Roberta Metsola | chi è la nuova presidente del Parlamento Europeo

(Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 458 i voti con cuiè diventatadel, già al primo scrutinio. La sua elezione è già storica, tenuto conto che si tratta della più giovanemai eletta (43 anni). Si tratta, tra l'altro, della terza donna, dato che prima di lei c'erano state le presidenze di Simone Veile e Nicole Fontaine. A fronte dei 458 voti favorevoli per, si sono registrate 74 tra schede bianche o nulle. I voti espressi nel complesso sono stati 617. Per la candidata dei Verdi Alice Kuhke si sono contate 101 voti, per la candidata Sira Rego (La Sinistra), 57 voti. La biografia diIl nome da nubile diè ...

berlusconi : Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L'abbiamo sostenuta con co… - ilpost : Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo - virginiaraggi : Congratulazioni a Roberta #Metsola, eletta oggi presidente del Parlamento europeo. Un incarico di grande prestigio…

'L'elezione di Roberta Metsola alla presidenza del Parlamento Europeo è una bellissima notizia, anche alla luce del suo forte legame con l'Italia. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, è certamente ...' Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola il seguente messaggio: «In occasione ...