Ritorno in classe, Rizza (Flc Cgil): “In Sicilia mancano personale e mascherine. Situazione al collasso” (Di martedì 18 gennaio 2022) "Ad appena due giorni dalla ripartenza delle attività didattiche in presenza denunciamo la Situazione di collasso in cui versano le scuole in Sicilia. Manca il personale a causa dell'alto numero dei contagi, mentre in tanti istituti non sono ancora arrivate le mascherine ffp2 promesse dal Ministero dell'istruzione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 gennaio 2022) "Ad appena due giorni dalla ripartenza delle attività didattiche in presenza denunciamo ladiin cui versano le scuole in. Manca ila causa dell'alto numero dei contagi, mentre in tanti istituti non sono ancora arrivate leffp2 promesse dal Ministero dell'istruzione". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno in classe, Rizza (Flc Cgil): “In Sicilia mancano personale e mascherine. Situazione al collasso” - orizzontescuola : Ritorno in classe, Giani: “Serve meccanismo per isolare solo i positivi e lasciare le classi in presenza” - annadelbello1 : RT @lofioramonti: C'era una volta un Ministro che aveva proposto sistemi di ventilazione meccanica in tutte le scuole. E lo aveva proposto… - TW_Bruce_Wayne : RT @Lidia_Undiemi: Il ritorno al lavoro tecnologico di stampo fordista nell’economia moderna: dilagano i lavori precari in tutti i settori… - Flavr7 : RT @Lidia_Undiemi: Il ritorno al lavoro tecnologico di stampo fordista nell’economia moderna: dilagano i lavori precari in tutti i settori… -