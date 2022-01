Ritorno in classe, il Tar concede la sospensiva. Da domani lezioni in presenza a Reggio Calabria (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da un gruppo di genitori in merito all'ordinanza sindacale per la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle strutture scolastiche del territorio comunale di Reggio Calabria che era stata prorogata sino al 22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Tribunale Amministrativo Regionale dellaha accolto la richiesta dipresentata da un gruppo di genitori in merito all'ordinanza sindacale per la sospensione delle attività didattiche innelle strutture scolastiche del territorio comunale diche era stata prorogata sino al 22. L'articolo .

