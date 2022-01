Ristori per cinema, teatri, discoteche e attività sportive. Il governo prepara il decreto (Di martedì 18 gennaio 2022) Dal caro bollette agli aiuti economici per le attività in difficoltà, toccate dalle ultime misure anti Covid: “Limitatamente ai settori chiusi dai provvedimenti del governo, i Ristori ci saranno: sale da ballo, discoteche, ma anche cinema, sport e più in generale il settore dello spettacolo”. La sottosegretaria all'Economia Alessandra Sartore, in quota Pd, assicura che l'esecutivo è al lavoro in vista del Consiglio dei ministri di giovedì e, in una intervista al Messaggero, annuncia il ritorno dei Ristori, spiegando gli obiettivi e le modalità di quello che dovrebbe essere l'ultimo decreto legge prima della partita del Quirinale. I Ristori, dice Sartore, seguiranno “esattamente le procedure ormai oleate. Gli aiuti saranno a fondo perduto e a forfait, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022) Dal caro bollette agli aiuti economici per lein difficoltà, toccate dalle ultime misure anti Covid: “Limitatamente ai settori chiusi dai provvedimenti del, ici saranno: sale da ballo,, ma anche, sport e più in generale il settore dello spettacolo”. La sottosegretaria all'Economia Alessandra Sartore, in quota Pd, assicura che l'esecutivo è al lavoro in vista del Consiglio dei ministri di giovedì e, in una intervista al Messaggero, annuncia il ritorno dei, spiegando gli obiettivi e le modalità di quello che dovrebbe essere l'ultimolegge prima della partita del Quirinale. I, dice Sartore, seguiranno “esattamente le procedure ormai oleate. Gli aiuti saranno a fondo perduto e a forfait, ...

