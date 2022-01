Ristori alle attività in crisi, chi li riceverà e come saranno erogati: le parole della Sottosegretaria Sartore (Di martedì 18 gennaio 2022) Si torna a parlare di Ristori da destinare ai settori e alle attività chiuse in seguito ai provvedimenti del Governo. Si tratterà di aiuti a fondo perduto e sembra già esserci un elenco preciso di beneficiari. Ecco che cosa è emerso dalle parole della Sottosegretaria all’Economia e quali sono i dettagli sui fondi in arrivo. Ristori per i settori e le attività in crisi: chi saranno i beneficiari Per Alessandra Sartore, Sottosegretaria all’Economia, gli aiuti disposti dal Governo saranno a fondo perduto e a forfait. Secondo quanto ha illustrato a Il Messaggero, ci sarebbe “uno spazio certo di un miliardo, al netto della questione ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Si torna a parlare dida destinare ai settori echiuse in seguito ai provvedimenti del Governo. Si tratterà di aiuti a fondo perduto e sembra già esserci un elenco preciso di beneficiari. Ecco che cosa è emerso dall’Economia e quali sono i dettagli sui fondi in arrivo.per i settori e lein: chii beneficiari Per Alessandraall’Economia, gli aiuti disposti dal Governoa fondo perduto e a forfait. Secondo quanto ha illustrato a Il Messaggero, ci sarebbe “uno spazio certo di un miliardo, al nettoquestione ...

Advertising

Marilen97832318 : RT @sibilla75: Quindi i ristori andranno alle discoteche, con calma eh con moltissima calma, turismo e spettacolo. Gli altri? - sibilla75 : Quindi i ristori andranno alle discoteche, con calma eh con moltissima calma, turismo e spettacolo. Gli altri? - lvoir : RT @nexoslaika: @Ettore_Rosato In peggio , bollette e prezzi alle stelle, negozi e ristoranti vuoti e senza ristori, mezzo paese a casa pos… - intoscana : Un contributo di 2500 euro per attività. Fino al 4 febbraio sarà possibile fare domanda per ricevere il ristoro Cov… - PasqualeMosca8 : @beppemarche @Necerit Se imponevano il lockdown avrebbero dovuto dare i ristori alle imprese. Così invece problemi… -