Ristori a discoteche, associazioni sportive e cinema Nuovo decreto, 1 mld sicuro al netto del caro bollette (Di martedì 18 gennaio 2022) Così come il caro bollette sta mettendo ko migliaia di piccole medie imprese italiane, la corsa di Omicron, l’esplosione di casi positivi da Covid e le conseguenti restrizioni, stanno causando numerose difficoltà a settori già fortemente colpiti dalla pandemia, nel suo periodo più acuto. Parliamo di: discoteche, sala da ballo, ma anche di sale cinematografiche e associazioni sportive. Settori per i quali il governo si starebbe muovendo, mettendo in campo nuovi interventi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 18 gennaio 2022) Così come ilsta mettendo ko migliaia di piccole medie imprese italiane, la corsa di Omicron, l’esplosione di casi positivi da Covid e le conseguenti restrizioni, stanno causando numerose difficoltà a settori già fortemente colpiti dalla pandemia, nel suo periodo più acuto. Parliamo di:, sala da ballo, ma anche di saletografiche e. Settori per i quali il governo si starebbe muovendo, mettendo in campo nuovi interventi. Segui su affaritaliani.it

Advertising

gazzettaparma : Parla la sottosegretaria all’Economia - disagioscout : RT @leggoit: #ristori in arrivo per discoteche, cinema e sport. La sottosegretaria Sartore: «Aiuti a forfait per tre mesi» - angiuoniluigi : RT @leggoit: #ristori in arrivo per discoteche, cinema e sport. La sottosegretaria Sartore: «Aiuti a forfait per tre mesi» - leggoit : #ristori in arrivo per discoteche, cinema e sport. La sottosegretaria Sartore: «Aiuti a forfait per tre mesi» - PoliticaCronaca : Nuovo vertice a metà settimana tra Berlusconi, Salvini e Meloni Nervosismo sull’impasse #Quirinale “Non accettiamo… -