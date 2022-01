Ripetere Milan - Spezia? Il regolamento parla chiaro

(Di martedì 18 gennaio 2022)è possibile? Inutile girarci intorno. Non si può. E questo nonostante l'arbitro abbia ammesso l'errore: mani alzate a mo' di scuse dopo il fischio affrettato per fallo su Rebic ...

- Spezia è possibile? Inutile girarci intorno. Non si può. E questo nonostante l'arbitro abbia ammesso l'errore: mani alzate a mo' di scuse dopo il fischio affrettato per fallo su Rebic ......- Cagliari 3 - 0 (1 agosto 2020), ancora un- Spezia 3 - 0 (4 ottobre 2020) e- ... ma è possibilela gara dopo l'ammissione dell'errore da parte dell'arbitro? No . I motivi? ...La partita tra Milan e Spezia, di ieri sera, lunedì 18 gennaio, rimarrà negli annali per l’episodio decisivo avvenuto al 92esimo, quando i rossoneri segnano il 2-1 con Messias, ma l’arbitro Serra non ...L’arbitro Serra dopo il grave errore si e scusato con il Milan, nessuno si scusò con il Toro dopo ben due torti arbitrali ...