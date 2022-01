Ricordiamo come funziona la quarantena a scuola: nidi, elementari, medie e superiori (Di martedì 18 gennaio 2022) Il ritorno sui banchi ha previsto una differenziazione nella gestione dei casi di positività, a seconda del ciclo scolastico. Per garantire la presenza in sicurezza a scuola è stato necessario ... Leggi su globalist (Di martedì 18 gennaio 2022) Il ritorno sui banchi ha previsto una differenziazione nella gestione dei casi di positività, a seconda del ciclo scolastico. Per garantire la presenza in sicurezza aè stato necessario ...

Advertising

StefanoGnv67 : @eziomauro @repubblica Moby è come L’Alitalia... Renzi ( ricordiamo Onorato ospite fisso alla Leopolda) ed ora Gril… - Simona9329 : @lisettayo La penso come te! che sia una brava persona senza dubbio, ma fa parte anche lei di tutto ciò! Ricordiamo… - CappelliEduardo : @Manucasy E ricordiamo sempre che l'account Twitter è uno spazio personale che può essere utilizzato come sfogo com… - WordwideJinn : RT @jungkookmysmile: hobi ha scritto pezzi del testo di magic shop sul vaso della sua piantina in modo tale che così noi ci ricordiamo semp… - TatiUdaci : RT @GenniMcQueen: @CarpeDiemSilvio @KasperReloaded È ormai evidente, vista la totale inefficacia, che la mascherina non è altro che un simb… -