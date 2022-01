Riconoscete il bimbo tenerissimo in foto | è un talento scoperto da Antonella Clerici | ecco chi è

Leggi su topicnews

(Di martedì 18 gennaio 2022)questo bambino nella? Attualmente è uno dei cantanti lirici più famosi in Italia e nel mondo.di chi si tratta. Alcuni personaggi dello spettacolo sono riconoscibili già da piccoli. Ed è il caso di uno dei cantanti lirici più apprezzati attualmente nel panorama della canzone italiana e estera. La fisionomia del naso è pressoché la stessa, così come il fatto di portare gli occhiali. Cantante lirico da piccolo –presa dal webAnche le labbra sono rimaste più o meno le stesse. Insomma, per alcuni tratti è facilmente riconoscibile. Ma vediamo nel dettaglio di chi stiamo parlando. Piero Barone: da Ti lascio una canzone al successo internazionale Piero Barone negli studi di registrazione –presa dal profilo Instagram del cantante liricoEbbene sì, il bambino ...