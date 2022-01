Repubblica Ceca, cantante folk morta di Covid. Si era contagiata volontariamente (Di martedì 18 gennaio 2022) L’amarezza del figlio contro i no vax: «Avete ucciso mia madre. Non potrà venire alla mia laurea, al mio matrimonio o al battesimo di mio figlio» Leggi su vanityfair (Di martedì 18 gennaio 2022) L’amarezza del figlio contro i no vax: «Avete ucciso mia madre. Non potrà venire alla mia laurea, al mio matrimonio o al battesimo di mio figlio»

Advertising

repubblica : Hanka Horkà, muore la cantante ceca che si era voluta ammalare di Covid - 1CannabisNews : Hanka Horkà, muore la cantante ceca che si era voluta ammalare di #Covid :accuse di plagio ai #novax - RT_PROCLUB : RT @Dani_TantaRoba: Primo gol ufficiale in nazionale di quest’anno contro la Repubblica Ceca ???? @eag_proclub @ProClubRetweet_ @RT_PROCL… - NewsProclub : RT @Dani_TantaRoba: Primo gol ufficiale in nazionale di quest’anno contro la Repubblica Ceca ???? @eag_proclub @ProClubRetweet_ @RT_PROCL… - Dani_TantaRoba : Primo gol ufficiale in nazionale di quest’anno contro la Repubblica Ceca ???? @eag_proclub @ProClubRetweet_… -