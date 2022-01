Regolamento Lazio-Udinese Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Regolamento di Lazio-Udinese di Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio? Essendo una sfida secca a eliminazione diretta, l’unico vantaggio per la testa di serie, che è la compagine biancoceleste, è quello di aver giocato in casa, mentre con il segno X dopo 90? si va a disputare i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere la parità, si andrebbero a calciare i tiri di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Ildidiindi? Essendo una sfida secca a eliminazione diretta, l’unico vantaggio per la testa di serie, che è la compagine biancoceleste, è quello di aver giocato in casa, mentre con il segno X dopo 90? si va a disputare i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere la parità, si andrebbero a calciare i tiri di rigore. SportFace.

