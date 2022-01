Registro telematico del diporto, domani al via il primo aggiornamento (Di martedì 18 gennaio 2022) Da domani, 19 gennaio, sarà online il primo intervento di aggiornamento del portale del Registro telematico del diporto con alcune delle modifiche richieste da Confindustria Nautica, che consentono di snellire le procedure e di velocizzare il processo di rilascio e aggiornamento delle licenze di navigazione. Sempre su forte richiesta dell’Associazione, nel secondo trimestre dell’anno entreranno in linea cinque nuove risorse dedicate a tempo pieno alla gestione dell’UCON, l’Ufficio di Conservatoria centrale che valida tutte le pratiche inoltrate al Registro. Le modifiche apportate al portale del Registro telematico Tra le principali modifiche apportate al sistema del Registro telematico ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 18 gennaio 2022) Da, 19 gennaio, sarà online ilintervento didel portale deldelcon alcune delle modifiche richieste da Confindustria Nautica, che consentono di snellire le procedure e di velocizzare il processo di rilascio edelle licenze di navigazione. Sempre su forte richiesta dell’Associazione, nel secondo trimestre dell’anno entreranno in linea cinque nuove risorse dedicate a tempo pieno alla gestione dell’UCON, l’Ufficio di Conservatoria centrale che valida tutte le pratiche inoltrate al. Le modifiche apportate al portale delTra le principali modifiche apportate al sistema del...

