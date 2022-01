Reggio Calabria | gli alunni tornano in classe | il Tar sospende l’ordinanza del sindaco sulla dad

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) Agliin: il Tar, accogliendo il ricorso presentato da alcuni genitori, ha sospesocon la quale ilfacente funzioni Paolo Brunetti aveva disposto la sospensione della didattica in presenza, con contestuale attivazione della Dad, fino al prossimo 22 gennaio. Per i giudici amministrativi, infatti, la sospensione della didattica in presenza può essere prevista solo in “zona rossa” e in circostanze di “eccezionale e straordinaria necessità” dovuta “all’insorgenza di focolai” o all’alto rischio “diffusione del virus” nella “popolazione scolastica”. Una decisione, quella del Tribunale amministrativo regionale, su cui è intervenuto lo stesso primo cittadino di: “I due ...