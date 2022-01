Red Canzian sta meglio e lascia la terapia intensiva, le parole del figlio dell’ex Pooh (Di martedì 18 gennaio 2022) Red Canzian sta meglio, il peggio è passato. Questo è quanto riporta la stampa locale: Il Mattino di Padova ha scritto che l’ex bassista dei Pooh ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e il suo quadro clinico è in progressivo miglioramento. Il ricovero Red Canzian nei giorni scorsi è stato colpito da un’infiammazione cardiaca e per questo è stato ricoverato in ospedale. A informare i fan è stato lui stesso, con un video proiettato nel giorno in cui andava in scena il suo Casanova Opera Pop al Teatro Metropolitano San Donà di Piave. Un’occasione importante, per Red, visto che si trattava del debutto del suo nuovo musical. Nonostante le rassicurazioni sia da parte del diretto interessato che da parte della famiglia, il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Redsta, il peggio è passato. Questo è quanto riporta la stampa locale: Il Mattino di Padova ha scritto che l’ex bassista deihato il reparto didell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e il suo quadro clinico è in progressivo miglioramento. Il ricovero Rednei giorni scorsi è stato colpito da un’infiammazione cardiaca e per questo è stato ricoverato in ospedale. A informare i fan è stato lui stesso, con un video proiettato nel giorno in cui andava in scena il suo Casanova Opera Pop al Teatro Metropolitano San Donà di Piave. Un’occasione importante, per Red, visto che si trattava del debutto del suo nuovo musical. Nonostante le rassicurazioni sia da parte del diretto interessato che da parte della famiglia, il ...

zaiapresidente : ?????? FORZA RED, TORNA PRESTO! IL TUO POSTO E’ NEL CUORE DELLA MUSICA E DELLA GENTE! I miei più affettuosi auguri d… - QuotidianPost : Red Canzian ricoverato come sta oggi: le prime dichiarazioni del figlio - _PuntoZip_ : CASANOVA OPERA POP di Red Canzian – Debutto sold out a Venezia per il musical kolossal - beppeferri9649 : RT @cronaca_di_ieri: 16/01/22 Infezione al cuore, Red Canzian ricoverato in terapia intensiva Il noto bassista dei Pooh ha rischiato la s… - GammaStereoRoma : Red Canzian - Per un attimo -