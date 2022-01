Real Madrid | Hazard ha chiesto la cessione | ecco il suo futuro

(Di martedì 18 gennaio 2022) Edenavrebbe richiesta laal: già a gennaio il belga potrebbe fare le valigie Eden, talento belga del, avrebbelaai blancos già in questa sessione di mercato invernale. Ipotesi di un ritorno in Premier League o addirittura in Ligue 1 per l’attaccante. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : Il #RealMadrid vince la Supercoppa di Spagna: battuto l'#AthleticBilbao. È il 21º titolo per Carlo #Ancelotti - DiMarzio : #RealMadrid, addio a Francisco #Gento: leggenda dei Blancos, aveva 88 anni - pisto_gol : All’età di 88 anni, è morto Francisco Gento, leggendaria ala sinistra del Real Madrid, unico giocatore ad aver vint… - CalcioNews24 : #Hazard avrebbe chiesto la cessione al #RealMadrid ?? - Fede76603505 : RT @facciacalcio: È mancato oggi Francisco Gento, leggenda del Real Madrid e vincitore di 12 campionati spagnoli e 6 Coppe dei Campioni htt… -

Il club in una nota ufficiale: "Rappresenta tutti i nostri valori, è stato e continuerà ad essere un punto di riferimento".L'unico giocatore ad aver vinto sei Coppe dei Campioni. A 88 anni è morto Francisco 'Paco' Gento. Una leggenda del calcio mondiale ma soprattutto del Real Madrid, squadra che lo acquistò 19enne dal Ra ...