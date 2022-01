Real Madrid | è morto Gento | vinse 6 Coppe dei Campioni | VIDEO

Advertising

DiMarzio : Il #RealMadrid vince la Supercoppa di Spagna: battuto l'#AthleticBilbao. È il 21º titolo per Carlo #Ancelotti - DiMarzio : #RealMadrid, addio a Francisco #Gento: leggenda dei Blancos, aveva 88 anni - pisto_gol : All’età di 88 anni, è morto Francisco Gento, leggendaria ala sinistra del Real Madrid, unico giocatore ad aver vint… - FonteUfficiale : gazzetta: È morto l’ex calciatore spagnolo Francisco Gento, l’unico ad aver vinto 6 Coppe dei Campioni. Leggi:… - v14nzone : RT @VIVAbola: Legenda Real Madrid Paco Gento Tutup Usia -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Commenta per primo Il Newcastle ha fatto un'offerta alper Eden Hazard . I Blancos avrebbero accettato l'offerta ma, secondo El Nacional , il giocatore non sarebbe disposto a trasferirsi al Newcastle .Francisco 'Paco' Gento è stato l'unico calciatore nella storia a vincere sei Coppe dei Campioni, tutte con la maglia del, ma le statistiche ed i record reperibili ovunque sul web non dicono quanto questa straordinaria ala sinistra abbia colpito l'immaginario collettivo pur giocando insieme a compagni di ...Il Newcastle ha fatto un'offerta al Real Madrid per Eden Hazard. I Blancos avrebbero accettato l'offerta ma, secondo El Nacional, il giocatore non sarebbe ...Real Madrid in lutto per la scomparsa di Francisco Gento, l'unico calciatore ad aver vinto addirittura sei Coppe dei Campioni con la maglia galattica.