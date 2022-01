Rara spigola di oltre 8 chili pescata da Jacopo Gubitosi

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nell’ultimo weekend due amici hanno effettuato una cattura da record. Nel golfo di Salerno,(31 anni) managing director del Giffoni Film Festival con la passione per la pesca, in compagnia di Giuseppe La Rocca, hanno catturato una(branzino italiano) di 8e 160 grammi per una lunghezza di 88.7 centimetri. I due ragazzi, entrambi iscritti al direttivo del Circolo di pesca APSD Le Aquile di Giffoni Valle Piana, si sono imbattuti in un evento straordinario per il nostro mare. Da una rapida ricerca, l’esemplare pescato li vede secondi in Italia solo ad uno catturato nel 2018 a Fiumicino dal peso di 8e 400 grammi. Record o non record, sicuramente è un avvenimento più unico che raro, soprattutto per il nostro golfo e che si ricorderà per molti anni. ...