Rapporto Legambiente: passeggeri su tpl crollano e raccordo bici fermo (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Un vero e proprio “tracollo” del Tpl capitolino. Con un calo dai 513 passeggeri per abitante sui mezzi di trasporto pubblico nel 2015 ai 328 del 2020. Questo uno dei dati più negativi del Rapporto ‘Ecosistema mobilità Roma 2022’, presentato nel pomeriggio da Legambiente Lazio in Campidoglio, alla presenza dell’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè. Il Rapporto preparato dall’associazione ambientalista fotografa una situazione “critica” sul fronte della mobilità a Roma. Il sistema del trasporto pubblico della Capitale “perde colpi”, a partire dalle ferrovie ex concesse. La Roma-Lido e la Roma-Viterbo, in particolare, “versano in uno stato vergognoso- spiega Legambiente- la prima è passata da 20 convogli di qualche anno fa ai 3 attuali con una perdita del 45% dei ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Un vero e proprio “tracollo” del Tpl capitolino. Con un calo dai 513per abitante sui mezzi di trasporto pubblico nel 2015 ai 328 del 2020. Questo uno dei dati più negativi del‘Ecosistema mobilità Roma 2022’, presentato nel pomeriggio daLazio in Campidoglio, alla presenza dell’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè. Ilpreparato dall’associazione ambientalista fotografa una situazione “critica” sul fronte della mobilità a Roma. Il sistema del trasporto pubblico della Capitale “perde colpi”, a partire dalle ferrovie ex concesse. La Roma-Lido e la Roma-Viterbo, in particolare, “versano in uno stato vergognoso- spiega- la prima è passata da 20 convogli di qualche anno fa ai 3 attuali con una perdita del 45% dei ...

Czinforma : - Legambiente : RT @carlottabalena: Il rapporto di @Legambiente sugli #animali in città: la Puglia è agli ultimi posti @TgrRaiPuglia @LegambientePugl https… - carlottabalena : Il rapporto di @Legambiente sugli #animali in città: la Puglia è agli ultimi posti @TgrRaiPuglia @LegambientePugl - LegambienteTosc : RT @Legambiente: X rapporto #AnimaliIncittà?? Le performance 2020 di Comuni e Aziende sanitarie nella gestione degli #animali in #città. Dal… -