Raoul Bova va a processo per aver difeso Rocío Muñoz Morales (Di martedì 18 gennaio 2022) Una manovra definita pericolosa, in auto, tanto da rischiare un investimento. E poi la collera, data – secondo quanto raccontato – dalla paura di vedere la sua compagna investita. E il bisogno primordiale di difenderla. Protagonisti di questa storia comune sono l'attore romano Raoul Bova e la sua compagna Rocío Muñoz Morales che, ad aprile 2019, avrebbe rischiato di essere investita da un automobilista. Raoul Bova, accusato di aver minacciato e aggredito l'uomo in questione, ora dovrà rispondere di minacce e lesioni in un aula di tribunale: è stato infatti confermato per lui il processo.

