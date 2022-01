Rai, Fuortes: «Canone troppo basso. Faremo valutazioni costi-benefici sui canali tematici» (Di martedì 18 gennaio 2022) Carlo Fuortes (Foto senato.it) Mentre Oltremanica si valuta l’ipotesi di cancellare il Canone per il servizio pubblico radiotelevisivo, in Italia risuona l’insistente lamentela dei vertici Rai sull’importo – ritenuto troppo basso – della gabella in questione. “E’ una risorsa incongrua“, ha ribadito stamane l’Ad Rai Carlo Fuortes, ripetendo in commissione Lavori pubblici del Senato un concetto espresso nei mesi scorsi. E’ cambiato il contesto ma non il messaggio: le casse Rai necessitano di maggiori entrate. In merito al “valore unitario” del Canone in Italia, Fuortes è andato nuovamente all’attacco: “E’ strutturalmente, come ben noto, il più basso in tutta Europa: 90 euro. Una somma distante da quelle degli altri Paesi al punto da rendere quasi ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 gennaio 2022) Carlo(Foto senato.it) Mentre Oltremanica si valuta l’ipotesi di cancellare ilper il servizio pubblico radiotelevisivo, in Italia risuona l’insistente lamentela dei vertici Rai sull’importo – ritenuto– della gabella in questione. “E’ una risorsa incongrua“, ha ribadito stamane l’Ad Rai Carlo, ripetendo in commissione Lavori pubblici del Senato un concetto espresso nei mesi scorsi. E’ cambiato il contesto ma non il messaggio: le casse Rai necessitano di maggiori entrate. In merito al “valore unitario” delin Italia,è andato nuovamente all’attacco: “E’ strutturalmente, come ben noto, il piùin tutta Europa: 90 euro. Una somma distante da quelle degli altri Paesi al punto da rendere quasi ...

