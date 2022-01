Ragno violino, il più velenoso in Italia: come è fatto e come riconoscere il morso (Di martedì 18 gennaio 2022) Cristina Calzoni, 46enne residente a Gabicce Mare, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche, è morta dopo essere stata morsa due volte da un Ragno violino. Una donna stimata e benvoluta da tutti, attiva nel Coro Città di Gabicce e compagna del maestro Gilberto Del Chierico. Da qualche mese la donna stava seguendo una cura antidolore, secondo quanto ricostruito dal quotidiano Corriere di Bologna, dopo che nel giro di pochi mesi era stata punta per ben due volte da un Ragno all’interno del gattile San Bartolo di Pesaro. Cristina Calzoni è solo l’ultima vittima del pericoloso Ragno, in passato a causa del morso dell’aracnide sono morti un cagliaritano 45enne e Roxamunda Constant, 51 anni, residente a Marsala. come riconoscere il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Cristina Calzoni, 46enne residente a Gabicce Mare, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche, è morta dopo essere stata morsa due volte da un. Una donna stimata e benvoluta da tutti, attiva nel Coro Città di Gabicce e compagna del maestro Gilberto Del Chierico. Da qualche mese la donna stava seguendo una cura antidolore, secondo quanto ricostruito dal quotidiano Corriere di Bologna, dopo che nel giro di pochi mesi era stata punta per ben due volte da unall’interno del gattile San Bartolo di Pesaro. Cristina Calzoni è solo l’ultima vittima del pericoloso, in passato a causa deldell’aracnide sono morti un cagliaritano 45enne e Roxamunda Constant, 51 anni, residente a Marsala.il ...

Advertising

Never94830937 : @Artibani1 In casa mia 'ragno porta guadagno', se stan nel loro, non li tocco. Eliminato solo un ragno violino che… - EtienneLorenza : RT @GioBardelli: @Giacinto_Bruno Non è un ragno violino quello in foto. - Tp24it : Muore donna morsa due volte dal 'ragno violino'. Ecco perchè è pericoloso - scienzenotizie : RT @scienzenotizie: #Attualità Morta una donna di 46 anni: era stata morsa due volte alla schiena da un ragno violino - RobertoTom60 : L’esperta: “Il ragno violino è presente in Italia da oltre 100 anni. E’ mite e si muove di notte, rarissimi i morsi mortali” -