Quirinale, Sgarbi: “Berlusconi? Operazione scoiattolo si è fermata” (Di martedì 18 gennaio 2022) “L’Operazione scoiattolo si è fermata. Se fossi in Berlusconi, cercherei un altro nome per il Quirinale”. Vittorio Sgarbi, ‘centralinista’ di Silvio Berlusconi nella ricerca di potenziali elettori per il leader di Forza Italia in ottica Quirinale, a Un giorno da pecora descrive una fase di stallo, forse decisiva, nell”Operazione scoiattolo’. “Ci devono essere inquietudini di natura psicologica nel candidato, è rimasto a Milano. Credo che questa pausa dipenda dal fatto se esista una via d’uscita onorevole. Tra la campagna contro di lui e l’obiettiva incapacità di prendere voti sul fronte avverso… E’ un’impresa pressoché disperata. Tra malati, no vax che non possono votare e franchi tiratori, lui parte da 400 elettori. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) “L’si è. Se fossi in, cercherei un altro nome per il”. Vittorio, ‘centralinista’ di Silvionella ricerca di potenziali elettori per il leader di Forza Italia in ottica, a Un giorno da pecora descrive una fase di stallo, forse decisiva, nell”’. “Ci devono essere inquietudini di natura psicologica nel candidato, è rimasto a Milano. Credo che questa pausa dipenda dal fatto se esista una via d’uscita onorevole. Tra la campagna contro di lui e l’obiettiva incapacità di prendere voti sul fronte avverso… E’ un’impresa pressoché disperata. Tra malati, no vax che non possono votare e franchi tiratori, lui parte da 400 elettori. ...

Advertising

HuffPostItalia : Sgarbi spegne le illusioni: 'Il Cav è triste, l'operazione Quirinale si è fermata' - fattoquotidiano : Quirinale, Berlusconi chiama gli ex grillini: “Sono quello del bunga bunga”. Sgarbi: “Renzi lo vota in cambio del p… - ziowalter1973 : RT @Agenzia_Ansa: 'Berlusconi triste, l'operazione si è fermata'. Lo racconta Vittorio Sgarbi, che in queste settimane ha aiutato il leader… - abollis : RT @barbarajerkov: ++ QUIRINALE:SGARBI,BERLUSCONI TRISTE,OPERAZIONE SI È FERMATA ++ Credo che Cav starà forse cercando via d'uscita onorevo… - augusto_amato : Quirinale, Sgarbi: 'Berlusconi triste, operazione si è fermata' - Politica - ANSA -