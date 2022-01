Quirinale: senatrice Evangelista, 'addio M5S, ora senza diktat voto in scienza e coscienza' (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Sul Capo dello Stato "voterò in scienza e coscienza, non avendo più diktat di partito, voterò quello che voglio votare. Le mie posizioni politiche sono note. Berlusconi? Non lo voterò, assolutamente", dice all'Adnkronos la senatrice Elvira Evangelista, annunciando le sue dimissioni dal gruppo M5S a Palazzo Madama. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Sul Capo dello Stato "voterò ine co, non avendo piùdi partito, voterò quello che voglio votare. Le mie posizioni politiche sono note. Berlusconi? Non lo voterò, assolutamente", dice all'Adnkronos laElvira, annunciando le sue dimissioni dal gruppo M5S a Palazzo Madama.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: senatrice Evangelista, 'addio M5S, ora senza diktat voto in scienza e coscienza'... - AfinetAlberto : RT @La7tv: #coffeebreak La senatrice ex M5S Barbara Lezzi 'Berlusconi non è soltanto divisivo, è un nome che verrà abbandonato' #quirinale… - La7tv : #coffeebreak La senatrice ex M5S Barbara Lezzi 'Berlusconi non è soltanto divisivo, è un nome che verrà abbandonato… - gaiettin : @PaolaTavernaM5S Salve, senatrice. Alcune proposte per il Quirinale: 1) Barbara Spinelli; 2) Rosy Bindi; 3) Gustavo… - Giulicat1512 : La senatrice LILIANA SEGRE ha tutti i requisiti per essere eletta al Quirinale?????????????????? -